Salvini coerente: ecco il bonus ‘Famiglia tradizionale’ | Basta aver fatto figli e ti riempiono di soldi

Tantissimi soldi per le famiglie tradizionali. Agli altri neanche un euro

In Italia, la situazione economica non è delle migliori. Di fatto sono ormai più di quindici anni che si traballa, dall’ormai lontana ma indelebile crisi del 2008 che ha portato con sé una rivoluzione senza precedenti. Più di recente, poi, la pandemia e le guerre che sconvolgono il mondo non hanno di certo favorito la ripresa, causando rallentamenti produttivi ed aumenti dei prezzi in molti settori.

Indispensabili, in questo contesto, gli aiuti provenienti dal governo, soprattutto per le famiglie e per i soggetti più fragili dal punto di vista economico o strettamente personale. In tal senso, Matteo Salvini ha lanciato una proposta, di fatto ideata dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che favorirebbe solo ed unicamente chi ha figli: ecco di che cosa si tratta e perché sta suscitando polemiche.

Meno tasse per chi ha più figli: la proposta

La proposta di Giorgetti, che vorrebbe includere nella Legge di Bilancio 2025 e che già l’anno scorso aveva lanciato, vorrebbe che più figli si hanno e meno si andrebbe a pagare di tasse. L’Irpef, che al momento aumenta solo all’aumentare del reddito, verrebbe quindi influenzato anche dal numero di figli: le coppie e i single, quindi, pagherebbero di più rispetto a chi ha figli, anche a parità di reddito. La proposta dell’anno scorso includeva anche la possibilità che, per chi ha più di due figli, le tasse praticamente si azzerassero, con detrazioni crescenti in base al numero di figli che avrebbero potuto arrivare anche a 10mila euro. Se da un lato questo favorirebbe la natalità in Italia, dall’altro chi non ha figli subirebbe conseguenze e svantaggi economici importanti.

Le proteste, quindi, sono accese: sui social, infatti, non si contano le critiche a questo sistema, che si appoggerebbe totalmente sulle spalle e sulle tasche di single o coppie che non riescono o non vogliono avere vigli per pagare quelle di chi invece ne ha.

La proposta

L’anno scorso, la proposta era di detrarre 2500 euro per il primo figlio, 5000 euro per i figli a partire dal secondo e 10mila euro per i figli a partire dal terzo. Al momento, però, una proposta del genere è irrealizzabile poiché andrebbe a costare troppo al Fisco. Ciò che si potrebbe fare è unicamente rinnovare il bonus mamma ed estenderlo anche alle lavoratrici autonome, tema su cui si discute molto: molto altro non si può fare.