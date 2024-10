Salvini ci ricasca: beccato insieme a Vannacci nel festino | Il VIDEO diventa virale dopo il Papeete

Come mai Salvini e Vannacci erano insieme a festeggiare? Il video è diventato virale e come sempre l’opinione pubblica si è divisa, con chi approva e chi critica, in base anche al proprio “credo” politico.

La politica come il calcio probabilmente, potrebbero essere gli unici due argomenti dove il popolo non troverà mai un punto d’incontro, in quanto ognuno ha le proprie idee e similitudini a parte, ognuno tifa la propria squadre del cuore.

Alla fine ognuno dovrebbe essere libero di riporre i propri ideali in ciò in cui crede, senza oscurare i pensieri di chi la pensa in modo diverso. Sarebbe bello se tutti ci rispettassimo, ma purtroppo lo sappiamo benissimo che non è così, sia nel calcio come nella politica.

Quest’ultimo aspetto poi crea molte tensioni, soprattutto perché di mandato in mandato, al “potere” ci sale il partito che ha ottenuto più voti dal popolo. Ogni leader avrà poi i suoi modi di comunicare con i suoi seguaci, come abbiamo potuto vedere in un video diventato virale, nel quale si vedono chiaramente Salvini e Vannacci festeggiare insieme. Ma cosa starà succedendo?

Il caso del Papeete

Prima di proseguire con il nuovo party, il cui video è diventato virale sui social, per chi non conoscesse il caso del Papeete, ve lo spieghiamo noi. Era il 2019, quando Matteo Salvini, in vacanza a Milano Marittima, si apprestava a festeggiare al Papeete beach con in mano un mojito e mentre faceva il dj improvvisato alla consolle, teneva il suo comizio politico, davanti a tutti i suoi seguaci.

Ogni politico poi, decide da solo come tenere i propri discorsi e sicuramente il metodo di Salvini, nel bene o nel male ha fatto comunque parlare anche se in quella specifica occasione non gli portò fortuna, visto quello che successe in seguito.

Una rivisitazione di “Certe notti”

Dopo averlo visto esibire in veste di dj al Papeete beach nel 2019, Matteo Salvini ci riprova, improvvisandosi cantante. Insieme a Roberto Vannacci e a tutti gli organizzatori dello stand leghista a Bergamo, hanno cantato a squarcia gola, Certe notti di Luciano Ligabue.

Ovviamente questo momento ha diviso l’opinione pubblica, con chi ha apprezzato e chi l’ha criticato aspramente. Come sempre, tutto dipende dal partito per cui si fa il tifo e in quest’occasione di cose ne sono state dette tante. In molti si sono chiesti quali risvolti gli porterà questo “comizio cantarino”. Chi lo sa, voi l’avete visto il video? Cosa ne pensate?