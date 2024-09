Piersilvio Berlusconi ha deciso: la manda via con effetto immediato | Contratto strappato davanti a lei

È caos in casa Mediaset in quanto se ne stanno sentendo di tutti i colori in merito alla decisione di andare via e fare dietrofront. Sarà stato veramente Pier Silvio Berlusconi a mandarla via?

Il mondo della politica e quello della televisione sono sempre stati due canali molto delicati da affrontare in quanto uno prende le decisioni e l’altro dovrebbe presentare i fatti in maniera imparziale. Alcune volte lo vediamo altre no, per non parlare del fatto che sono molti poi i rumors che girano attorno a determinate scelte.

Diciamo che ognuno la pensa un po’ come vuole, basti vedere il caos mediatico dopo le decisioni prese dalle varie emittenti televisive quando cambiano i palinsesti. Per farvi un esempio, l’abbiamo visto in Rai con l’arrivo di Pino Insegno, c’è chi si è ricordato del valore e dell’esperienza del conduttore e chi ha portato avanti la teoria del coinvolgimento politico.

In merito al caso da poco scoppiato in Mediaset invece, c’è una teoria che ruota attorno alla vicenda che riguarda anche Pier Silvio Berlusconi, quale sarà la verità in merito a questo dietrofront?

I rumors su Pier Silvio Berlusconi e il premier Meloni

Ci sono due nomi che stanno echeggiando maggiormente in tutti i canali, quotidiani e anche al Parlamento in questo momento, la questione che li riguarda è molto delicata tant’è che è ancora tutto al vaglio di chi di dovere per capire quale sia la realtà dei fatti. Ovviamente ognuno riporta la propria versione e in questo momento è giusto dare il beneficio del dubbio a entrambi, finché qualcuno a livello ufficiale non ci riveli come stanno realmente le cose.

I telespettatori stanno seguendo con molta attenzione questa storia, per questo erano pronti a sintonizzarsi sui canali Mediaset per sentire quell’intervista tanto pubblicizzata dalla diretta interessata. Di punto in bianco c’è stato un dietrofront e se la conduttrice ha letto in diretta il motivo di questa rinuncia, c’è chi sostiene, come possiamo leggere anche sul Corriere della Sera che questa intervista avrebbe potuto infastidire il premier Meloni. Realmente c’è il gelo tra la politica e la famiglia Berlusconi? Queste ovviamente sono solo rumors mai confermati o smentiti attualmente, non ci resta quindi che attendere gli sviluppi dei prossimi giorni per capirci realmente qualcosa.

Maria Rosaria Boccia via da Mediaset: così ha deciso

Del caso dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano e di Maria Rosaria Boccia ne hanno sentito parlare ormai tutti quanti, per questo motivo i telespettatori erano curiosi di ascoltare la versione di quest’ultima ai microfoni di È sempre Cartabianca su Rete 4 da Bianca Berlinguer. Tutto era pronto finché non è arrivato il dietrofront, comunicato dalla stessa conduttrice mediante la lettura di una lettera inviata alla redazione dalla diretta interessata.

Per i fan quindi sarebbe smentita la teoria che a fare dietrofront fosse stato l’ad di Mediaset, quanto in realtà la decisione sarebbe stata presa dalla stessa Boccia: “Non sono scappata, non ho paura della verità. Finora non sono state dette le cose come stanno…non c’erano le condizioni per spiegare al meglio la situazione…” e ancora: “secondo lei noi non eravamo stati sufficientemente informati sul suo caso e che a questo punto preferiva prendere un’altra settimana di tempo e si sarebbe impegnata a tornare martedì prossimo…”, ha rivelato la Berlinguer. Come finirà questa storia?