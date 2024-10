Patente, ora senza la PEC non puoi circolare: è come se non ce l’avessi | Multe ammazza-portafogli

Se non avete la PEC non potrete ottenere la patente ma attenzione perché il procedimento richiesto è più articolato di quello che si possa pensare. Ecco come dovrete fare se non volete prendere la multa.

La legge e i vari decreti e regolamenti possono cambiare e subire diverse modifiche nel tempo, in quanto ci sono diverse correnti di pensiero ogni volta che per esempio cambia un governo. Molte volte è semplicemente l’evoluzione della vita, con la tecnologia attuale che necessita di una revisione ai metodi considerati obsoleti.

Per farvi un esempio molto generico, prima della pandemia le ricette dal medico si dovevano andare a ritirare direttamente in studio, dopo, da quando è stato concesso l’inoltro per e-mail delle stesse, si è mantenuto questo metodo considerato non solo più rapido ma anche più sicuro per la salute visto che le file dal medico di base per il ritiro sono diminuite.

Queste modifiche toccano molti aspetti non soltanto quelli sanitari ovviamente, lo vediamo per esempio anche con questa modifica della patente, ora senza la PEC è difficile andare avanti. Se non volete essere bloccati dovrete seguire queste indicazioni.

La patente a crediti

Prima di procedere, dobbiamo necessariamente parlare di questo nuovo documento, reso necessario, visto l’aumento drammatico degli incidenti sul lavoro. La patente a crediti è uno strumento obbligatorio per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, per testare la sicurezza e la salute sul lavoro. Ogni volta che si pecca in merito alla sicurezza sul lavoro o sull’aumento degli infortuni e ancora su dichiarazioni che non corrispondono a verità, l’azienda perde punti.

Se alla fine sulla patente non ci saranno un numero di punti sufficienti, l’azienda non potrà presentarsi al lavoro nei cantieri finché non avrà svolto tutte le indicazioni per poter riacquistare i punti per poter lavorare. Dal 1° novembre 2024 l’unico modo per ottenere questa patente a crediti sarà la presentazione dell’istanza sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Cosa c’entra la PEC dunque vi starete chiedendo?

La PEC per la patente

Dal 1° novembre 2024, l’unica maniera per “circolare” nei cantieri edilizi, eufemismo a parte, per poter lavorare, sarà con la patente a crediti, la quale si otterrà mediante la presentazione dell’istanza sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Per facilitare questo passaggio dal 1° ottobre fino al 31 ottobre dunque, le imprese potranno inoltrare una PEC per effettuare una sorta di dichiarazione/autocertificazione per richiedere questo nuovo documento.

Badate bene però che questa operazione non sostituisce la richiesta dell’istanza ufficiale, per questo motivo le imprese e i lavoratori autonomi dovranno necessariamente effettuare il procedimento corretto e ufficiale per poter continuare a lavorare.