Nuova tassa annuale da 1800€ per gli italiani | Ministro Schillaci è contentissimo: servivano fondi sicuri

Ci sarà una nuova tassa per 15 milioni di italiani i quali molto probabilmente non saranno contenti a differenza del Ministro della salute, Orazio Schillaci. Sveliamo di quale tassa stiamo parlando.

In ogni nuova Legge di Bilancio vengono sempre introdotte delle modifiche, degli aumenti, dei tagli e così via, che modificano le norme attuali in merito a diversi scenari. A sentire maggiormente questi cambiamenti sono i cittadini, i quali non sempre apprezzano questi cambiamenti.

Ovviamente come capita spesso, in queste variazioni, sono previsti sia aumenti che aiuti agli italiani in merito all’ISEE, per citare qualche esempio abbiamo, l’Assegno di inclusione e la carta acquisti e così via.

Tra questi aiuti, ci sono anche degli aumenti o delle nuove tasse da pagare, come per esempio questo nuovo contributo da pagare che coinvolgerà ben 15 milioni di italiani, la cui reazione non sarà sicuramente di gioia. Cerchiamo di capire che cosa sta succedendo.

La nuova Legge di Bilancio

Nella Legge di Bilancio 2025 da quello che si evince, saranno previsti diversi cambiamenti, dall’ape sociale, a opzione donna, a una rimodulazione del Bonus Maroni, fino ad arrivare agli incentivi per rimanere al lavoro, estendendo quindi la possibilità di andare in pensione e così via.

Bisognerà attendere il nuovo anno per avere un quadro completo in merito a queste nuove norme, tra cui ci sarà la nuova tassa di cui parleremo nel prossimo paragrafo, che ha diviso l’opinione pubblica. Da una parte ci sono coloro che esultano, dall’altra chi non l’ha mandata giù.

Un nuovo aumento dal 1° gennaio 2025

Non ci sono ancora certezze in merito ma dal 1° gennaio 2025 per i fumatori ci sarà un nuovo aumento in merito al costo delle sigarette. La cifra non si conosce ancora, in quanto può variare da pochi centesimi fino al doppio, come sostengono in molti. Sui social ovviamente gli utenti sono divisi su chi è contento, confidando nel fatto che molti fumatori smetteranno per poter risparmiare e chi invece non è felice per niente, in quanto convinto di avere tutto il diritto di portare avanti questa pratica discutibile.

Molti inoltre hanno chiosato che il Ministro Schillaci sarà contento di questo aumento, essendo lui il responsabile della salute, potrebbe pensare che con questa pratica, saranno molti i cittadini che rinunceranno a quella pratica responsabile di molti problemi cardiologici e vascolari.

Dal momento che si parla di un raddoppio del prezzo del pacchetto (in media circa 5€ in più), per i fumatori incalliti (almeno un pacchetto al giorno) andrebbe a configurarsi un aumento annuale di circa 1800€ sull’abituale costo.