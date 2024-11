Meloni come Babbo Natale | A novembre lo puoi regalare al tuo partner, tanto paga lo Stato

Come mai i cittadini hanno etichettato in maniera simpatica Giorgia Meloni come Babbo Natale? Semplice, perché a novembre potete fare un regalone al vostro partner, quei soldi li pagherà lo Stato.

In Italia le spese da sostenere sono molteplici, gli aumenti si fanno sentire e gli italiani spesso sono costretti ad attingere ai risparmi pur di riuscire a pagare le tasse nel corso dell’anno. Per questo motivo tra la Legge di Bilancio attualmente in vigore e quella del prossimo anno, cercano di utilizzare più bonus possibili.

In merito a quelli di quest’anno, sono diversi quelli disponibili che potrebbero essere di aiuto per una famiglia, si passa infatti dagli aiuti per poter fare la spesa, a quelli per ristrutturare casa, fino a quelli per acquistare l’auto elettrica a prezzi ridotti.

Ce n’è uno in particolare che sta attirando molti cittadini, in quanto può essere “regalato” al partner o a chi ne ha più bisogno, ancora fino a novembre e tutti dicono grazie al governo Meloni, che viene visto come una sorta di Babbo Natale anticipato.

La Legge di Bilancio del 2025

Per chi deve effettuare qualche lavoro di ristrutturazione, ricordatevi che ci sono diversi bonus, superbonus ed ecobonus ai quali poter attingere entro il 31 dicembre 2024. Dal 1° gennaio 2025, arriveranno le nuove norme e non si sa ancora di preciso cosa sarà confermato e cosa no, in quanto di rumors ne stanno girando parecchi in questi giorni, ma fino alla data ufficiale, conviene non fare affidamento su quello che si legge online.

Gli aiuti alle famiglie con un ISEE basso dovrebbero essere confermati e stiamo parlando della Carta Acquisti, dell’Assegno di Inclusione e così via. Inoltre si parla di quell’aiuto di 1000,00€ a tutte le famiglie che metteranno al mondo dei bambini dal 2025 in poi.

Il bonus da richiedere a novembre

Qual è il bonus che si può richiedere ancora fino a novembre che sta facendo vedere il governo Meloni come una sorta di Babbo Natale anticipato? Stiamo parlando del Super sismabonus, il quale è stato prorogato fino al 30 novembre per poter richiederlo.

È un ottimo regalo che il vostro partner dovrebbe conoscere, qualora non viveste ancora insieme, in quanto grazie a questo incentivo, gli acquirenti potranno pagare meno gli interventi sul caseggiato per le misure antisismiche. Anche in questo caso, avrete l’agevolazione fiscale in 10 anni. Informatevi bene con chi di dovere per capire se potete beneficiarne o meno e cosa fare soprattutto per poter usufruire di questo bonus.