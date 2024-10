Meloni annuncia il bonus per chi ha la suocera: la vita è già troppo difficile per voi | 1000€ per sopportarla

Il nuovo bonus annunciato da Giorgia Meloni, è stato considerato da molti come premio per “sopportare” la suocera. Perché è nata questa similitudine?

La nuova Legge di Bilancio 2025 sta tenendo con il fiato sospeso molti cittadini, i quali stanno cercando di capire quali bonus otterranno, quali manterranno e a quali agevolazioni dovranno dire addio.

Sono molteplici le novità che dovrebbero arrivare con l’anno nuovo, soprattutto per chi decide di mettere su famiglia. Molti aiuti saranno destinati a chi ha un ISEE entro un certo range, anche se su questo concetto, l’opinione pubblica si è divisa.

In merito a un particolare bonus poi, in rete stanno emergendo diverse congetture e metafore, per questo motivo non stupisce che è stato definito come un risarcimento per chi ha la suocera. 1000€ tutti per voi, ma cosa vorrà dire?

I bonus della Legge di Bilancio 2025

La Legge di Bilancio 2025 è molto attesa, soprattutto per i vari bonus che “fanno gola” a molte famiglie. Per chi diventerà genitore il prossimo anno pare siano previste diverse agevolazioni, anche perché lo sappiamo che questo governo punta molto di più verso le coppie con figli piuttosto che verso i single. A prescindere dall’opinione collettiva, sappiate che se i vostri futuri figli nasceranno il prossimo anno, potrete beneficiare di diversi aiuti.

Precisamente dell’Assegno unico, della Carta acquisti, della Carta dedicata a te, dell’Assegno per le mamme disoccupate, dei congedi con relativi sgravi in busta paga e del bonus nido. Ovviamente ognuno di questi ha dei vincoli e dei requisiti da avere per poter beneficiare di questi aiuti, per questo vi conviene informarvi bene prima di provare a fare domanda.

Il “bonus della suocera”

Come dicevamo, la nuova Legge di Bilancio 2025 del governo Meloni, è molto attesa, in quanto i cittadini non vedono l’ora di sapere quali bonus e agevolazioni potranno richiedere il prossimo anno. Tra i tanti nominati ce n’è uno che sta facendo parlottare molto sui social e cioè il Bonus bebè 1.000 euro.

Alcuni utenti in maniera ironica l’hanno definito come il “bonus della suocera”, visto che per tutti coloro che metteranno al mondo dei bambini il prossimo anno riceveranno il compenso, che per molti potrebbe essere un risarcimento al rapporto controverso che si è venuto a creare con la mamma del partner. Ovviamente noi ci dissociamo da questi giudizi anche perché lo stereotipo della suocera non sempre trova fondamenta, perché sono molte coloro che considerano figli anche i partner dei loro figli biologici. Detto ciò, con questo bonus, i genitori che ne avranno diritto, i quali dovranno disporre di un ISEE non superiore ai 40.000€, riceveranno una carta prepagata dall’importo sopra descritto.