Introduco il reddito di pensionabilità | Berlusconata di Pier Silvio: entra in politica e scalza Meloni

Una prima mossa da stratega quella di Pier Silvio Berlusconi: ecco di cosa si tratta

Pier Silvio Berlusconi, Amministratore Delegato di Mediaset, sembra pronto a lanciarsi in una nuova sfida. Di fatto, non si può dire che non sia cresciuto in una famiglia stimolante: figlio di Silvio Berlusconi, fondatore di Forza Italia e senza dubbio innovatore della televisione italiana, oggi ha raccolto l’eredità del padre insieme ai suoi fratelli e sembra essere pronto a prendere in mano non solo i beni materiali, ma anche quelli di ruolo.

A lanciare la bomba di cui vi parliamo oggi è stata Dagospia, sito che molto spesso si pronuncia su indiscrezioni che, prima o dopo, si rivelano del tutto veritiere. Al centro c’è Pier Silvio Berlusconi, secondogenito di Silvio Berlusconi dopo la primogenita Marina. Ecco di che cosa si tratta: potrebbe cambiare tutto.

Pier Silvio Berlusconi scende in politica

Secondo Dagospia, Pier Silvio Berlusconi potrebbe presto intraprendere una strada nuova rispetto a quella che percorre ormai da tanto tempo e cioè quella della politica. Pare, infatti, che l’AD di Mediaset possa prendere la guida di Forza Italia, il partito fondato da suo padre: questo, però, genererebbe un terremoto che potrebbe addirittura far crollare il governo Meloni. Non è un mistero che recentemente Marina Berlusconi ha avuto un colloquio con Mario Draghi, già un primo segnale di un certo movimento politico tra i rampolli Berlusconi.

Scendendo un po’ nei dettagli, sembra che ci sia anche una data per quanto riguarda la discesa in politica dell’AD di Mediaset ed è quella di aprile 2025. Questo, però, si verificherà se e solo se il referendum sull’Autonomia venga bocciato dagli italiani: vitale per la Lega, non è invece sostenuto da Forza Italia.

Il reddito di pensionabilità

Nel caso in cui Pier Silvio Berlusconi scendesse in politica alla guida di Forza Italia, è probabile che questo causi non pochi problemi a Giorgia Meloni: senza il partito fondato da Berlusconi, infatti, il governo non avrebbe i numeri per andare avanti. Se Silvia Toffanin, moglie dell’AD Mediaset, sembra sostenerlo in questa scelta, la sorella Marina Berlusconi sembra invece di un altro parere.

Una delle prime mosse che Pier Silvio potrebbe proporre per raccogliere consensi, comunque, è quella del reddito di pensionabilità, cioè una misura finalizzata all’aumento dei cedolini dei pensionati. Questo lo aiuterebbe sicuramente a farsi conoscere e a raccogliere pareri favorevoli, che potrebbero venir meno alla Meloni.