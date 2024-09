Il Governo ha deciso: questi uffici pubblici lavoreranno 4 giorni a settimana | Se ci vai venerdì trovi chiuso

Nuova decisione del Governo, in quanto in questi uffici pubblici si lavorerà soltanto per 4 giorni a settimana e quindi è inutile andarci perché troverete la serranda chiusa. Ecco di cosa stiamo parlando.

Nella vita è giusto lavorare, in quanto è grazie all’impiego che ognuno di noi svolge se possiamo comprarci beni, generi alimentari e così via. C’è da dire che mai come in questi ultimi anni, soprattutto dopo la pandemia, quando da un giorno all’altro abbiamo capito quanto la vita possa essere breve, si è sentita maggiormente la voglia di avere anche una vita privata.

Per poter vivere in maniera felice, per quanto lo sappiamo benissimo che questo sentimento è un’utopia per certi aspetti, dovrebbe sempre esserci il giusto equilibrio tra dovere e piacere. Per questo motivo non stupisce il fatto di sentire spesso lavoratori che si dimettono dal proprio impiego per cercare fortuna in Stati dove la vita appare un po’ meno stressante.

In merito proprio a questa necessità, il Governo ha optato per ridurre la settimana lavorativa in questi uffici, i quali resteranno aperti soltanto per 4 giorni a settimana. È inutile andarci in quanto la porta sarà chiusa di venerdì.

Le aziende che lavoreranno 4 giorni a settimana

Oltre alla realtà pubblica di cui vi parleremo a breve, in Italia sono diverse le aziende famose che hanno optato per la settimana lavorativa più corta di soli 4 giorni. Badate bene che ognuna di queste realtà ha deciso per un regolamento interno diverso, rilasciando diversi opzioni.

Ad aver accettato per questo internazionale metodo di lavoro, la Sanpaolo, la Lavazza, la Thun, la Plasmon, la Luxottica e la Lamborghini. Ovviamente siamo ancora lontani dai metodi di lavoro degli altri Stati alternativi, dove per esempio lo smart working è un’opzione e non una concessione temporanea com’è avvenuto qui da noi. Che dire è sicuramente un primo passo.

Una nuova decisione che sta facendo discutere

Un altro Stato ha optato per una riduzione della settimana lavorativa, in questo caso stiamo parlando di quello scolastico e il Governo che ha optato per questa decisione è quello australiano. Qui si è deciso di provare a modificare l’orario di scuola degli studenti soprattutto di quelli delle scuole superiori, rendendo l’orario più flessibile e facendo quindi risparmiare un giorno di scuola agli allievi.

Le motivazioni sono diverse tra cui quella di cercare di responsabilizzare i ragazzi a studiare in autonomia quando la scuola è chiusa. Per il momento l’opinione pubblica si è divisa, con chi vede in questo metodo una giusta soluzione e con chi invece conferma di far fatica a studiare e portare avanti il proprio piano carriera da casa. Chissà se anche in Italia vaglieranno questa possibilità?