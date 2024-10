Il Governo annuncia il Black Friday sulle tasse: paghi il 50% su tutto | Ma solo ad una condizione

Il Black Friday sta arrivando anche nel Governo, in quanto i cittadini troveranno uno sconto sulle tasse pari al 50%, ma soltanto a questa condizione.

Manca più di un mese al Black Friday e sono già molti i cittadini che stanno mettendo da parte i propri risparmi, con la speranza di trovare quell’elettrodomestico o quell’oggetto elettronico in sconto.

In alcuni Paesi fanno addirittura le risse pur di accaparrarsi quell’apparecchio scontato, per quello siamo curiosi di sapere se succederà la stessa cosa anche nel Governo? Si spera di no ovviamente, anche perché questa concessione sarà molto allettante.

Per quello siamo qui a riportarvela, in quanto pagherete soltanto il 50% di tasse con questo sconto innovativo. Però attenzione perché dovrete soddisfare una sola condizione per poterne beneficiare.

I punti chiave della Legge di Bilancio 2025

La nuova Legge di Bilancio 2025 è molto attesa in quanto il nuovo Governo sta trattando diversi punti che interessano molto ai cittadini. Dal1° gennaio 2025 entreranno in vigore ed entro fine anno dovranno essere approvati o comunque modificati dalla presentazione del disegno originario.

Oltre alla tassa ridotta del 50% di cui vi parleremo a breve, sono diversi i punti chiave di questo decreto:

Il cuneo fiscale e l’Irpef;

Le misure per incentivare le nuove nascite;

Le detrazioni fiscali;

La conferma dei fringe benefit;

La carta dedicata a te anche per il 2025;

Incentivi vari per i giovani lavoratori e per le mamme;

Le pensioni;

La Pubblica Amministrazione;

La Spending Review;

Le spese sanitarie;

Il contributo delle banche e le accise.

Ovviamente questi sono solo punti generici in modo che possiate andare ad approfondire il discorso per ogni singolo punto in autonomia, anche perché comunque dovremo aspettare la fine dell’anno per sapere se queste normative saranno tutte confermate così come presentate o meno.

Come ottenere il 50% di sconto

In maniera goliardica abbiamo parlato del Black Friday che sta per arrivare al Governo, vista la similitudine tra i veri sconti al 50% nei vari negozi e il discorso del bonus ristrutturazioni che dovrebbe essere confermato anche per la prossima Legge di Bilancio 2025.

Come possiamo leggere da money.it, questo bonus sarà al 50% per le prime case e al 36% per le seconde case. Secondo quanto riportato, nei prossimi anni però, questa agevolazione dovrebbe/potrebbe scendere al 36% per il triennio tra il 2025 e il 2027, arrivando al 30% dal 2028 fino al 2033. Cosa succederà in futuro in realtà è ancora tutto ipotetico, per questo vi conviene approfittarne qualora aveste bisogno di ristrutturare la vostra prima casa (o unica) entro il prossimo anno.