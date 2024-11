Harris-Trump, clamoroso colpo di scena: c’è già il verdetto | Prima volta nella storia degli USA

Harris e Trump a confronto, ecco arrivare il primo verdetto in merito. È un clamoroso colpo di scena che non si era mai visto nella storia degli USA, in quanto è sopraggiunta una situazione di stallo.

“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre”, diceva Primo Levi, spronando i cittadini a non dimenticare quello che è successo.

La Storia insegna ma l’essere umano pare essere sempre ripetente in questo frangente, anziché migliorare e fare in modo che immagini come quelle viste sui libri di scuola possano sparire per sempre, continua sempre sulla stessa strada. La guerra dovrebbe essere evitata sempre ma purtroppo come stiamo vedendo, non è così.

Per questo non stupisce il fatto che ci sia già un primo verdetto in merito allo scontro tra Harris e Trump. Questo scenario di stallo è la prima volta che si registra nella storia degli USA.

Le profezie inquietanti

Stiamo vivendo uno dei periodi sicuramente più difficili e pericolosi per la storia della sopravvivenza dell’umanità, in quanto scordatevi gli scenari delle guerre di trincea lette sui libri della Prima e della Seconda guerra mondiale. Le tecnologie che abbiamo oggi, potrebbero portare a un conflitto molto più violento con un numero di vittime probabilmente ben oltre l’immaginabile. Sono molti gli episodi che fanno temere per un nuovo scontro mondiale, soprattutto per gli attuali conflitti che stanno preoccupando non poche nazioni.

Per questo motivo sono molti che riportano a galla quelle previsioni futuristiche drammatiche rilasciate da quelli che vengono considerati come i veggenti più seguiti di sempre, da Nostradamus a Baba Vanga e così via. Ovviamente ognuno è libero di credere o meno a queste teorie, anche se la preoccupazione rimane, soprattutto dopo quanto emerso in vista delle imminenti elezioni per il presidente degli USA.

Due correnti di pensiero che preoccupano: la decisione presa a tavolino

La preoccupazione collettiva per un prossimo conflitto mondiale è sempre più radicata nelle menti dei cittadini, soprattutto quando si sente parlare di nucleare. Ad alimentare questi timori ci sono anche le imminenti elezioni presidenziali negli USA. Come riportato da money.it, sia il pensiero di Kamala Harris che quello di Donald Trump, rispettivamente un approccio interventista basato sul multilaterismo di una e un pensiero nazionalista basato su un realismo politico per l’altro, non fanno dormire su sette cuscini nessuno.

È la prima volta che si parla di pericolo di conflitto a fuoco da entrambe le fazioni, qualunque sia il vincitore, pare che il pericolo dello scoppio di una Terza guerra mondiale sia sempre più vicino. Secondo la rivista di economia pare che: “il rischio maggiore potrebbe derivare dall’approccio di Harris, che, pur rafforzando le alleanze, rischia di portare a scontri diretti con le potenze rivali, innescando una crisi di vasta portata”.