Hai il divano scassato dal 2003? Lo cambi gratis col Bonus Meloni | Nessun limite di isee

Buone notizie per chi deve comprare il divano nuovo, acquistato magari 20 anni fa. Grazie al Bonus Meloni non avrete limiti di ISEE, ecco come fare per poterlo ottenere.

Siamo ormai arrivati agli sgoccioli di questo 2024 e molti cittadini stanno cercando di beneficiare dei vari bonus previsti in questa Legge di Bilancio, ancora attivabili entro il 31 dicembre 2024. Anche perché non sappiamo ancora di preciso cosa sarà rinnovato il prossimo anno.

Nel 2025 pare che ci saranno diversi bonus e agevolazioni previste anche nella prossima Legge di Bilancio e per quanti rumors stiamo leggendo, sarebbe meglio attendere la conferma ufficiale di Giorgia Meloni, in merito alle prossime direttive che saranno valide dal 1° gennaio 2025.

Tra i tanti bonus di cui si sta parlando in questi giorni, se prevedete di dover cambiare il vostro divano vecchio di 20 anni, grazie al Bonus Meloni potrete farlo, anche perché non avrete nessun limite di ISEE.

I nuovi bonus previsti per il 2025

Come possiamo leggere su money.it, nella prossima Legge di Bilancio 2025, dovrebbero essere previste diverse agevolazioni, alcune confermate da questo 2024. L’argomento più gettonato è relativo al Bonus Casa, grazie al quale sono previsti diversi aiuti. Badate bene però, che sono diverse le modifiche che prenderanno piede dal prossimo anno, per questo motivo vi conviene mettere al confronto i vari bonus e capire se vi conviene effettuare i lavori nel 2024 o nel 2025.

In merito per esempio al bonus ristrutturazione, sappiate che otterrete un’aliquota al 50% per le prime case, mentre al 36% per le seconde case. Inoltre, nel 2026 e nel 2027, per le prime case si abbasserà al 36% e per le seconde case al 30%. Inoltre pare che sarà confermato anche l’ecobonus, il sismabonus e il superbonus tra i tanti, ovviamente ognuno presenta delle modifiche che sarebbe meglio sapere prima di richiederlo.

Come cambiare il divano sfruttando il Bonus Meloni

Molti cittadini sui social hanno chiesto come fare per sostituire per esempio il divano di casa, o il mobilio in generale, sfruttando uno dei bonus presenti in questa o nella prossima Legge di Bilancio del 2025. È bene fare chiarezza in merito, in quanto non tutti hanno compreso un fattore fondamentale.

Dunque, l’agevolazione che fa per voi in questo caso è il bonus mobili ed elettrodomestici che consiste in una detrazione del 50% su una spesa massima di 5mila euro, per tutti gli acquisti effettuati nel 2025 (parliamo ormai della prossima legge, anche se quello del 2024 è stato quindi prorogato oltre al 31 dicembre 2024). Grazie a questo bonus quindi il divano potrete comprarlo, badate bene però che per poterne usufruire dovrete comunque effettuare la ristrutturazione a casa, in quanto questo non può coesistere senza l’altro.