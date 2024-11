Gratta&vinci addio: da questa data in poi saranno solo carta straccia | Finalmente il Governo ha deciso

Dite addio al gratta&vinci, in quanto, dopo questa data saranno solo carta straccia e non potrete farci più nulla in quanto la decisione è stata presa dal Governo.

Vincere al Lotto o con il gratta&vinci e tutti i vari metodi di gioco d’azzardo (legali ovviamente), sono molto gettonati tra i cittadini, i quali sognano spesso a occhi aperti, di vincere una cifra abbastanza consistente da poter cambiare la propria vita.

Per quanto tutto questo sia molto romantico, a volte bisogna stare comunque con i piedi per terra, in quanto non sempre la Dea Bendata busserà alla nostra porta. Nulla vieta ovviamente di provarci, basta che questo hobby non si trasformi in scopo di vita, in quel caso sarebbe meglio farsi aiutare.

A ogni modo, a prescindere dalla sofferenza che potrebbe darvi questa notizia, sappiate che il Governo ha deciso e non vi resta altro da fare che dire addio al gratta&vinci, in quanto, dopo questa data non saranno altro che carta straccia. Sicuramente utilissimi per accendere il camino, nient’altro.

Giocate con responsabilità

Nessuno di noi vuole ovviamente privarvi della magia e soprattutto della speranza, che si cela dietro a quella schedina, mentre la compilate/grattate. Provare a cambiare il proprio destino è giusto e qualche fortunato c’è anche riuscito, giocando uno dei vari metodi del gioco d’azzardo legale, che potrete trovare a disposizione nei negozi fisici od online. Si passa dal Lotto, al 10eLotto, al SuperEnalotto, al gratta&vinci e così via.

Questa pratica è svolta da sempre e finché la si pratica con leggerezza non c’è nulla di male, è quando questa diventa un’ossessione che non va bene, in quanto lo sappiamo tutti che il gioco crea dipendenza e ci sono persone che si sono ipotecate pure la casa, nella speranza di diventare milionari. Per questo motivo, giocate sempre con responsabilità e ogni tanto quei soldi, anziché investirli nella schedina, metteteli nel libretto di risparmio, vi frutteranno sicuramente di più.

Dite addio ai gratta&vinci

Dite addio ai gratta&vinci scaduti se vi trovate in Francia, in quanto da loro, il Governo ha deciso di venderli comunque ai cittadini, ma soltanto per collezione, in quanto dopo la data di scadenza, quei tagliandini altro non saranno che carta straccia.

Fossimo in voi, eviteremmo di grattarli però, anche perché vi sentite veramente pronti a trovare il biglietto vincente, pur sapendo di non poterlo incassare, guardandolo in vetrina giorno dopo giorno? Siamo curiosi di saperlo, in quanti di voi li collezionano realmente?