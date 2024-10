Giorgia Meloni disgustata dalla carie: da oggi il dentista lo paga lo Stato | Tutto pur di risolvere la piaga

Tutti quanti sono ossessionati dalle carie, non solo i cittadini ma anche i politici, per questo motivo lo Stato ha pensato a tutto per permettere la visita dal dentista. Ecco in che cosa consiste questa agevolazione che non dovrebbe essere modificata dal governo Meloni.

Ogni governo che sale al potere introduce sempre delle novità in merito ai decreti stabiliti dal governo uscente, così come altre potrà eliminarle del tutto, per non parlare di quelle che potrebbero restare così come sono state definite.

Così come succede praticamente a ogni fine mandato, sono molte le modifiche inserite nella Legge di Bilancio che vengono rese note di anno in anno che attirano l’attenzione dei cittadini. Anche perché per alcuni, gli aiuti sono fondamentali, qualora rientrassero dei requisiti richiesti dall’ISEE.

Il dentista come molti sapranno è un tasto dolente, in quanto è fondamentale andarci con regolarità, ma la parcella è assai salata, per questo motivo, il governo ha pensato anche a questo frangente, in quanto per tutti, Meloni inclusa, la prevenzione è fondamentale. Ecco in che cosa consiste questo aiuto.

A chi spetta la riduzione per il dentista

Prima di rivelarvi a chi spetta il dentista gratis, vogliamo parlare di tutti i cittadini che non rientrano in questa categoria, in quanto in molti ignorano di questa possibilità. Infatti tutti quanti possono recarsi al proprio Asl di appartenenza e pagare il ticket che di solito si aggira attorno ai 35 euro per usufruire di alcuni servizi in questo settore.

Non rientrano in questi costi ovviamente gli impianti e le protesi fisse e mobili, con i relativi materiali, i quali saranno a carico del cittadino. Il ticket comunque dovrebbe includere la visita odontoiatrica e il trattamento per le urgenze odontostomatologiche. A ogni modo costi e prestazioni variano da regione in regione.

Le spese gratuite a carico dello Stato

A prescindere dal fatto che anche in questo caso, cioè in merito alle spese gratuite dentistiche, previste per i cittadini che rientrano in queste categorie, i costi variano di regione in regione, sappiate che esistono delle agevolazioni molto utili da conoscere. Saranno a carico dello Stato, in teoria anche con il governo Meloni, le spese per le cure dentistiche direttamente presso il proprio Asl di appartenenza per alcune categorie.

Per tutti i giovani fino ai 14 anni (in alcune regioni è stato esteso fino ai 16 anni), per tutti i cittadini in stato di vulnerabilità sociale e per quelli in vulnerabilità sanitarie. Per sapere quali cure sono esenti dal pagamento e per sapere chi potrà usufruirne dovrete chiedere informazioni all’Asl, in quanto le norme variano di regione in regione.