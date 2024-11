Dopo il Superbonus, ecco il SuperPellet: se hai la stufa te la farciscono di soldi | Lo Stato deve esaurire i fondi

Se avete la stufa a pellet questo è il momento giusto per usufruire del “SuperPellet”, in quanto lo Stato sta elargendo gli ultimi fondi.

La stufa a pellet sta diventando molto gettonata, in quanto sono diverse le famiglie che l’acquistano per scaldarsi a casa, durante il freddo inverno, come metodo alternativo al riscaldamento classico generato dai termosifoni.

Ovviamente ha un costo non indifferente, sia l’acquistare l’impianto in sé, sia il combustibile, per questo non tutti si affidano a questo metodo anche se sicuramente più green. In questo 2024, merito anche della Legge di Bilancio, attualmente in corso fino al 31 dicembre, molti hanno fatto il “grande passo”.

Per questo motivo dovreste approfittare del “SuperPellet” ancora per qualche mese, in quanto, dopo il Superbonus, c’è un metodo per prendere i soldi che lo Stato ha commissionato per questo settore.

La nuova Legge di Bilancio 2025

Attualmente sono previsti dei fondi in merito al pellet e all’acquisto della stufa che vi riveleremo a breve, mentre per il 2025 non si sa ancora di preciso cosa resterà e cosa verrà modificato o cancellato del tutto. Pare che la riduzione dell’aliquota al 10% sull’acquisto del combustibile, della quale molti hanno usufruito quest’anno, non sarà presente nel nuovo anno avvenire.

Così come i vari incentivi potrebbero non essere più elargiti a tutti, ma ci potrebbero essere sicuramente delle condizioni specifiche e dei requisiti minimi per ottenerli, per questo motivo, vi conviene approfittare di queste ultime settimane del 2024, per usufruire di questi bonus e sgravi fiscali messi a disposizione dal governo.

Le agevolazioni sul pellet

In merito all’acquisto della stufa e del pellet, rimangono le ultime settimane dove lo Stato elargirà ancora gli ultimi fondi per il “SuperPellet”, prima dell’ufficialità della Legge di Bilancio 2025, che potrebbe portare notevoli cambiamenti. Attualmente quindi, chi vuole acquistare questo metodo di riscaldamento alternativo, ha tendenzialmente 4 possibilità per poter usufruire delle agevolazioni.

Parliamo quindi dell’acquisto della stufa a pellet mediante il bonus ristrutturazione, dell’ecobonus ordinario, dell’incentivo del Gse e infine del Superbonus al 70%. Per saperne di più, fareste meglio a informarvi su ogni singola agevolazione, in modo da verificare quale possa essere la più conveniente per la vostra situazione, anche perché ci sono determinati requisiti per poterne usufruire. Ricordatevi inoltre che in base all’opzione scelta, dovrete fare domanda entro i termini prestabiliti. C’è da dire quindi che qualora voleste acquistarla, sarebbe meglio per voi agire quest’anno, senza aspettare il prossimo anno, in quanto non è detto che troverete gli stessi sconti dell’anno in corso.