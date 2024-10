“Dobbiamo farli stare tranquilli” | Giorgia Meloni aumenta gli stipendi: convinta dall’odore di rimpasto

Novità assoluta, gli stipendi si alzano per volere di Giorgia Meloni

Sono molti gli italiani che lamentano stipendi troppo bassi, a fronte di costi di vita eccessivamente alti. Proprio in questi giorni, infatti, si stanno registrando lenti ma graduali e costanti aumenti del costo dell’energia elettrica, rincari che presto si riverseranno sulle bollette di tutti gli italiani e che quindi li costringeranno a un nuovo sforzo.

Molti lavoratori sono quindi alla ricerca di nuove opportunità lavorative, più stabili e più soddisfacenti dal punto di vista economico, specialmente se la loro realtà aziendale è traballante e non assicura loro un futuro chiaro nel quale possano proiettarsi.

Giorgia Meloni, però, ha una novità che consentirà a molti lavoratori di non dover cambiare professione: annunciati e concretizzati i tanto attesi aumenti dello stipendio, ecco quali sono le categorie di lavoratori più fortunate.

A loro aumenterà lo stipendio

A partire dal mese di ottobre, secondo quanto ha annunciato NoiPa con un recente avviso i dirigenti scolastici godranno di un nuovo aumento dello stipendio. Questo accadrà grazie al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area dirigenziale “Istruzione e ricerca” 2019-2021. Già a settembre i dirigenti scolastici hanno ricevuto gli arretrati degli aumenti annunciati in occasione del rinnovo contrattuale, quindi sono state liquidate le mensilità da gennaio a settembre di quest’anno.

A partire dalla prossima busta paga, però, gli aumenti dello stipendi verranno inseriti in busta paga e quindi verranno regolarizzati. Scendendo nel dettaglio, con il nuovo Ccnl gli stipendi dei dirigenti scolastici saliranno da 45.260,73 euro a 47.015,73 euro, con un aumento di quasi duemila euro all’anno. La parte variabile dello stipendio e quindi la posizione e il risultato sarà poi oggetto di una contrattazione nazionale integrativa presso il ministero per ulteriori aumenti, già previsti dal Ccnl.

Gli aumenti per gli insegnanti

Il Ministro Valditara ha di recente annunciato che sul tavolo delle discussioni c’è anche quella relativa allo stipendio degli insegnanti. Il Ministro ne ha parlato a Giù la Maschera su Rai Radio 1, annunciando che nella scorsa finanziaria ha stanziato 3 miliardi di euro per il nuovo rinnovo del contratto, che corrisponderebbero ad un aumento del 5,8%. Il Governo Meloni, aggiunge, ha poi deciso di tagliare la scala mobile ai redditi sotto i 35mila euro, quindi ciò comporta un ulteriore aumento del 6% o 7% da sommare. A suo dire, quindi, gli aumenti per gli insegnanti son vicini, sebbene non abbia parlato di cifre precise.