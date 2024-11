Canone RAI, si ribalta tutto: ora sarà lo Stato a pagarci per vedere la tv | Pronto il bonifico di 200€

Ecco perché lo Stato manderà ai cittadini un bonifico di 200€ per guardare la televisione, praticamente il Canone RAI lo paga il governo.

Sono molteplici i bonus e le agevolazioni che i cittadini, qualora dovessero rientrare nei requisiti imposti dalla normativa, possono sfruttare per vivere al meglio le proprie vita. Molti pensano per esempio che il Bonus Ristrutturazioni non sia importante come la Carta Acquisti per la spesa, ma non è assolutamente così.

Se vivete per esempio in una casa che necessita di lavori per rimetterla in sesto e vivere così meglio, più al caldo magari grazie alla coibentazione e così via, queste agevolazioni vi serviranno eccome. Il discorso è sempre lo stesso, visto l’aumento del caro vita, meglio sfruttare tutto quello che ci viene proposto, se ovviamente conviene per la nostra situazione.

Tra i vari argomenti, di cui in rete si parla ultimamente, ovviamente c’è quello inerente a quei 200€ di bonifico, che sta attirando molto l’attenzione. Sarà lo Stato dunque a pagarci per guardare la televisione? Ecco a chi verrà pagato il Canone RAI.

Addio a due bonus molto usati

Il 2025 è ricco di aspettative, non soltanto per quello che potrebbe succedere, secondo i vari pronostici rilasciati da profeti e presunti viaggiatori del tempo, che lo definiscono come un anno nefasto. Come se gli anni passati siano stati tutti “zucchero e miele”. Scherzi a parte, parlando di cose più concrete e realistiche, i cittadini attendono con ansia di sapere anche quali bonus e agevolazioni saranno confermati e quali cancellati, nella prossima Legge di Bilancio 2025.

In merito ai bonus vecchi, sappiate che quello rottamazione e quello decoder non saranno né rinnovati né comunque presenti nella prossima normativa. Con il primo infatti, molti cittadini hanno potuto acquistare il decoder nuovo per guardare la televisione e con il secondo, consentiva di avere un buono sconto durante la sostituzione del vecchio apparecchio televisivo con uno di ultima generazione.

Lo Stato ci paga per guardare la televisione

Ovviamente il nostro titolo voleva essere metaforico, in quanto lo Stato non ci paga né per guardare la televisione né il Canone RAI, anche se indirettamente, se ci pensate bene, potrebbe essere visto proprio così. Il prossimo aiuto che dovrebbe arrivare con la Legge di Bilancio 2025, dovrebbe prevedere un bonus di 100€ o 200€, in caso di famiglie con un ISEE inferiore ai 25.000€, per acquistare elettrodomestici di nuova generazione e a basso consumo energetico, senza l’opzione di dover per forza ristrutturare casa per averli.

Tra questi dovrebbe rientrare anche l’agevolazione per acquistare il televisore nuovo. Ovviamente per il momento, come possiamo leggere anche da money.it, questa notizia va presa “con le pinze”, in quanto bisognerà attendere comunque l’elenco delle agevolazioni che saranno attivate dal prossimo anno, per avere certezze in merito. A oggi si vocifera che il bonus ristrutturazioni sarà incluso nelle prossime normative e quindi in questo caso, la televisione potrete acquistarla a prezzi scontati, ma soltanto se in programma avrete anche i lavori di ristrutturazione da portare a termine.