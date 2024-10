Calderone grazia i lavoratori italiani: APPROVATO l’orario 10-12 | Solo 2h di servizio in queste giornate

Veramente il Ministro Marina Elvira Calderone ha approvato l’orario 10-12 per questa fascia di lavoratori? Cerchiamo di fare chiarezza in merito a questo punto che genera ancora molta confusione.

Bisogna sempre restare informati sulle decisioni prese dai vari Ministri in Parlamento, in quanto non sempre tutto quello che leggiamo online corrisponde a realtà. Le classiche fake news sono purtroppo all’ordine del giorno.

Per questo motivo sarebbe sempre meglio verificare la fonte e soprattutto confrontare le notizie che si trovano online con quelle pubblicate sui canali ufficiali. Insomma, come si dice, mai scegliere un libro dalla copertina. Bisogna approfondire sempre i vari aspetti dell’informazione.

In merito proprio a questo, siamo qui oggi a fare chiarezza in merito a una notizia che sta circolando. Veramente il Ministro Marina Elvira Calderone, ha approvato l’orario ridotto a 2h di servizio per questa fascia di lavoratori? Spieghiamoci meglio.

Le parole del Ministro Calderone

Restando sempre in tema lavoro, volevamo soltanto aprire una breve parentesi, per aggiornarvi sull’incontro che si è tenuto qualche giorno fa all’ex Ilva, in quanto il Ministro Marina Elvira Calderone, ha voluto rassicurare i sindacati e i lavoratori con queste parole: “Noi vogliamo che si continui a produrre in Italia, che si continui a produrre acciaio e saremo attenti ai temi delle ricadute occupazionali anche con la vendita dell’ex Ilva…”.

Questo tema è molto delicato, in quanto il ricordo di quello che è successo è ancora vivo nella mente di ognuno di noi, quindi bisognerà attendere i prossimi sviluppi per capire come si evolverà la situazione. Per il momento come ha rivelato il commissario Quaranta: “Io non vedo un futuro grigio, vedo possibilmente il sole oltre le nuvole”.

Solo 2 ore di lavoro: facciamo chiarezza

Tornando a noi, anche se con il discorso dell’ex Ilva non ci siamo allontanati dal fulcro del nostro articolo, chi meglio dei lavoratori di quella azienda conosce il concetto di infortunio sul lavoro? Ed è di questo che parleremo oggi. Tra i lavoratori c’è molta confusione, in quanto, alcuni, leggendo anche notizie sbagliate online, credono che anche all’Inail, il medico che effettua le visite fiscali effettui i controlli come i medici dell’Inps.

Quindi se l’Inps manda i suoi medici nelle case dei lavoratori che hanno attivato la malattia, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, il discorso è differente in caso di infortunio sul lavoro. In questo caso, il lavoratore non avrà vincoli di orario, potrà uscire liberamente. L’unico vincolo sarà l’obbligo di presentarsi in sede, qualora l’istituzione lo convocasse per accertamenti obbligatori in merito all’infortunio aperto. Ricapitolando, solo chi è in malattia dovrà restare in casa nelle ore sopra descritte, chi è in infortunio non ha limiti di nessun genere. Per concludere poi, molti sui social pensano che i medici che effettuano questi controlli lavorino soltanto dalle 2 alle 4 ore al giorno, ma in realtà non è così, visto che prestano svariate ore di servizio in più campi. Quindi almeno per ora, la famosa settimana corta non è ancora una realtà italiana, chissà se in futuro otterremo le concessioni di alcuni Stati esteri?