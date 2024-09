Bonus Befana cancellato per sempre: Salvini ha confermato tutto | Per gli italiani solo cenere e carbone

Dite addio al Bonus Befana in quanto potreste ricevere solo carbone al 6 gennaio. Cerchiamo di capire meglio di cosa stiamo parlando e perché gli italiani “tremano”.

Questi sono gli anni dei bonus e delle agevolazioni fiscali, nel abbiamo letti di ogni tipo e tutti questi aiuti, sono stati più o meno una vera “manna dal cielo”. Per alcuni l’idea era corretta poi però si sono verificati problemi durante il cammino, per questo c’è stato bisogno di un aggiornamento in merito.

Molti bonus sono rimasti, altri sono stati cancellati del tutto e altri ancora sono stati rimodulati, cambiando nome e anche alcune caratteristiche. Per questo è sempre opportuno rimanere aggiornati sulle varie Leggi di Bilancio che approdano nel corso degli anni.

Tra le varie notizie che hanno destato maggiore interesse c’è sicuramente il discorso sul Bonus Befana la cui cancellazione ha allarmato i cittadini i quali si sono espressi sui social in maniera molto perplesse. Ecco che cosa sta succedendo.

I bonus da qui a Natale

Come vi dicevamo sono molteplici i bonus attivati in questo 2024 che porteranno sicuramente un Natale felice a molte famiglie che avranno potuto tirare un sospiro di sollievo grazie ai diversi aiuti. La maggior parte di queste agevolazioni si basano sull’ISEE di chi presenta domanda, ovviamente ci sono dei requisiti per ottenerli anche perché l’aiuto principale va a chi ha un reddito basso che gli rende impossibile provvedere a se stesso e alla propria famiglia, non consentendogli di vivere una vita dignitosa.

I bonus come dicevamo sono diversi, si passa da quello per la spesa a quello per l’asilo nido a quello per le mamme disoccupate, al bonus bollette e così via. Vi conviene dare una lettura online con l’elenco di questi premi o recarvi al Caf più vicino della vostra zona.

Niente carbone al 6 gennaio

Il Bonus Befana di cui parliamo si riferisce all’aiuto di 100 euro che il governo dovrebbe mandare alle famiglie per aiutarli maggiormente durante il periodo post natalizio. Si parla di addio per il semplice fatto che questo bonus potrebbe arrivare prima del 6 gennaio, addirittura insieme alla tredicesima, cioè l’ulteriore mensilità che i dipendenti privati e pubblici e i pensionati ricevono obbligatoriamente tutti gli anni.

Come ha rivelato il Vice ministro dell’Economia Maurizio Leo: “nel decreto legislativo sulle imposte dirette è contenuto il cosiddetto Bonus Befana, un’erogazione a gennaio di 100 euro per le famiglie. Non è del tutto da escludere che, questo bonus, possa essere rivisto e anticipato nel 2024, sostanzialmente implementando le tredicesime di questo anno…”, non ci resta che attendere maggiori conferme in merito.