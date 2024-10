Assumi l’antidolorifico e ti ritirano la patente | Codice della strada, è passato il decreto ANTI-MEDICINE

In quale contesto l’assunzione degli antidolorifici possono farvi ritirare la patente? Non tutti lo sanno ma il Codice della Strada parla chiaro e quello che viene definito decreto “anti-medicine” è presente a caratteri cubitali.

Ci sono stati anni nei quali i cittadini semplicemente erano destinati a soffrire in caso di malattie o incidenti vari subiti che gli provocavano molto dolore. Non esistevano medicinali, tanto meno antidolorifici.

Chi doveva subire un intervento o partorire stringeva un legno tra i denti e molto spesso sveniva dal dolore. Fortunatamente ne sono passati di decenni da quei terribili momenti e piano piano la medicina ha fatto notevoli passi avanti.

Oggi abbiamo tutto quello che ci serve per non dover soffrire durante i vari intoppi che la vita ci riserva, eppure non tutti ne sono a conoscenza, ma nel Codice della Strada è presente quello che è stato definito come una sorta di “decreto anti-medicine”. Fate attenzione ad assumere gli antidolorifici in quanto potreste dire addio alla patente.

Il ritiro della patente

Già da diversi mesi è stato approvato alla Camera con 163 voti favorevoli il nuovo Codice della Strada, fortemente voluto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. In attesa che venga approvato anche al Senato e il seguito pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, i cittadini stanno cercando di raccapezzarsi verso tutte le novità che potrebbero entrare in vigore molto presto.

È bene che capiate che le pene, visti i continui incidenti su strada, sono decisamente più inaspriti, motivo per cui non ci sarà più tolleranza per chi si metterà al volante in stato di ebrezza, o sotto l’effetto di stupefacenti, senza rispettare i limiti di velocità e ancora mentre utilizzano lo smartphone. In questi e molti altri casa, potreste dover dire addio alla patente e le conseguenze saranno decisamente pesanti.

Attenzione a prendere gli antidolorifici prima di guidare

Tra i vari casi previsti nel vecchio e nel futuro Codice della Strada, sono molteplici i casi per i quali gli agenti potrebbero togliervi la patente, ma sicuramente non tutti conoscono quello che è stato giornalisticamente può essere definito come “decreto anti-medicine”. Qualora prendeste gli antidolorifici prima di mettervi alla guida, potreste subire conseguenze importanti. Ma perché secondo voi?

Alcuni medicinali rilasciano come effetto collaterale la sonnolenza, per questo motivo se li assumete non dovete assolutamente mettervi alla guida, in quanto potreste causare svariati incidenti. L’art. 129 del CdS parla chiaro: “La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell’art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all’art. 119.”. Prestate quindi molta attenzione a cosa assumete.