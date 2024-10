Aprite il portafogli, devo metterci 1000 euro dentro | Tajani è d’accorso: ecco l’iperbonus agli italiani

Il Ministro Antonio Tajani è d’accordo e i cittadini sono felici, in quanto riceveranno un bonus di 1000 euro che gli renderà la giornata sicuramente più piacevole.

Ogni giorno che passa, i cittadini sono sempre più vicini all’approvazione della tanto attesa legge di Bilancio 2025. Dai rumors che stanno girando in questi ultimi giorni ci saranno come sempre agevolazioni e tasse da pagare, alla fine è sempre così per tutti.

Ovviamente gli italiani sperano di poter prendere diversi bonus e aiuti in generale per poter vivere in maniera più agevolata, in quanto, sono molti i contesti familiari in difficoltà a causa del basso reddito percepito.

Per questo siamo contenti di parlarvi di questo bonus da 1000 euro, approvato anche da Tajani, che farà felici molte famiglie. Proseguite nella lettura e capirete di cosa stiamo parlando.

Un bonus esente da tasse

Questo bonus tanto atteso, se non cambia qualcosa all’ultimo momento, dovrebbe essere attivo dal 1 gennaio 2025, così come tutte le norme presenti nella nuova Legge di Bilancio 2025 del governo Meloni. Questo aiuto sarà compatibile con tutti gli altri, come per esempio l’Assegno di inclusione e così via e inoltre non sarà tassato, in quanto non contribuirà ad aumentare il reddito totale ai fini fiscali, come possiamo leggere sul sito di money.it.

Per richiederlo, bisognerà poi fare la domanda sul sito dell’Inps seguendo la procedura ufficiale online. Ovviamente per il momento non è ancora possibile compilare nulla, in quanto bisognerà attendere ulteriori direttive in merito. Inoltre i soldi non saranno presenti in una carta prepagata, il pagamento sarà inoltrato direttamente a chi ne avrà diritto, il quale potrà utilizzare questa cifra come meglio crede, non ci saranno vincoli sugli acquisti. Ma di quale bonus stiamo parlando?

Un aiuto per molte famiglie

Questo nuovo bonus, approvato anche dal Ministro Tajani, è stato inserito nella prossima Legge di Bilancio 2025, per incentivare le famiglie a fare figli, visto che i numeri dei nuovi nati sono sempre più bassi in Italia. L’agevolazione di cui vi parliamo è il famoso Bonus nuove nascite da 1000 euro, che sta facendo chiacchierare le famiglie da diverse settimane ormai.

Questo aiuto sarà destinato soltanto alle famiglie che metteranno al mondo dei bambini o li adotteranno dal 1° gennaio 2025 in poi. Da quando faranno domanda, il bonus gli sarà accreditato dal mese successivo. Inoltre questo aiuto non sarà destinato soltanto per gli italiani ma anche alle famiglie straniere che vivono e lavorano nel nostro Paese stabilmente. Per ulteriori informazioni, dovrete comunque attendere l’ufficialità della Legge di Bilancio del prossimo anno.