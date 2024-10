5000€ per restare sul divano a casa: il Governo ha dato l’ok | Altro che reddito di cittadinanza

Cosa vuol dire che il Governo ha dato l’ok per restare comodamente sul divano guadagnando anche 5000€? Non ci credereste mai ma è andata proprio così.

Siamo in una fase che ogni tipo di aiuto che sia materiale o economico rilasciato dal Governo è ben accetto. In base alla propria situazione reddituale, un cittadino avrà diritto a più o meno agevolazioni ed è per questo che si rimane sempre sintonizzati sui vari aggiornamenti.

Nella Legge di Bilancio vengono inseriti tutti gli aiuti, così come vengono tolti bonus precedentemente inseriti e altri ancora vengono modificati o aggiornati. Ed è proprio per questo che il popolo attende con ansia di sapere cosa ci sarà per loro durante il prossimo anno.

Tra tutti questi decreti, ce n’è uno in particolare che ha attirato l’attenzione. Vi diciamo soltanto che potrete restare comodi sul vostro divano di casa grazie a quei 5000€ di bonus che ha rilasciato il Governo. Se siete curiosi di sapere di cosa stiamo parlando, proseguite nella lettura.

La nuova Legge di Bilancio di cui parla il Governo

Sono giorni che si sentono molte voci in merito ai possibili punti su cui verterà la prossima Legge di Bilancio e anche se per il momento non c’è nulla di fatto, come possiamo leggere anche da fiscoetasse.com, pare che le famiglie numerose avranno più agevolazioni e benefit di cui usufruire rispetto ai single. Inoltre si sta parlando molto della tassa di scopo sul fumo.

In pratica questa novità la vorrebbero fortemente gli oncologici italiani i quali chiedono che la sanità pubblica venga finanziata con 5 euro su ogni pacchetto di sigarette ma per il momento non c’è nessuna conferma che questo punto venga affrontato nel decreto. Infine, tra le varie norme per cui il Governo invece ha dato l’ok c’è anche quella di cui vi parleremo a breve.

Il “bonus da divano”

Nella prossima Legge di Bilancio vedremo una conferma, come riportato da money.it che farà felici tutti coloro che si accingono a rivoluzionare casa propria. Grazie a questa infatti, potrete acquistare il vostro bel divano nuovo, ottenendo quei 5000€ di bonus per i mobili che tanto piace alle famiglie da diversi anni a questa parte. Ovvio rispetto agli anni passati il cui tetto era più alto le cose sono cambiate, ma è pur sempre un grosso aiuto.

Oltre a questo ci sarà anche la detrazione sulla ristrutturazione al 50% sulla prima casa e al 36% sulla seconda casa e il ritorno dell’ecobonus. Fino al 31 dicembre 2025 quindi potrete usufruire di questi aiuti come quest’anno, per l’anno ancora successivo non c’è nulla di certo, in quanto sono bonus che devono essere rinnovati di anno in anno, per questo motivo vi conviene approfittarne ora che sapete che potete avere questi sconti.