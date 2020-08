Viviana Parisi, "analizzare larve su corpo": si lavora per scoprire orario morte

#cronaca

Caronia (Messina), 12 ago. (Adnkronos) - Il professor Stefano Vanin, l'entomologo forense di Genova, che, la , è al lavoro per scoprire l'orario del decesso della deejay di 43 anni. Vanin, noto per essere stato il perito nei casi di Yara Gambirasio, Melania Rea e Lucia Manca, lavora sulle larve e gli insetti trovati sul corpo per potere stimare con precisione il momento della morte. E, soprattutto, se l a donna è morta lì o è stata trasportata sul posto da qualcuno. Ecco perché ieri pomeriggio, prima di recarsi all'ospedale Papardo di Messina, l'entomologo forense ha fatto un sopralluogo nel posto in cui è stato trovato il corpo della donna per prelevare dei reperti, insetti e larve. Da oggi è al lavoro per il lavoro di laboratorio, per "l'identificazione della specie, il confronto con i dati termici e quindi si arriverà a una stima dei tempi del decesso", ha detto. "Siccome non conosco le temperature della zona ancora non sono in grado di dare i tempi del decesso - ha detto il professor Stefano Vanin ieri sera dopo l'autopsia -. Abbiamo chiesto 90 giorni per avere gli esiti. Ora raccoglierò i dati termici". "C'è una fauna notevole che ora bisogna analizzare - ha detto ancora Vanin - non si può dire se il corpo è stato spostato. Gli insetti presenti sono tipici di questo ambiente. È una specie che si trova un po' dappertutto, Non farei alcun tipo di ipotesi a questo riguardo".