Venezia: Zanettin (Fi), 'Mose la può difendere ma va completato'

#politica

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - “Dopo l'eccezionale acqua alta che ieri ha colpito Venezia e Chioggia, con danni gravissimi, tutti invocano interventi decisivi e si torna a parlare del Mose. Quando nel 2014 è iniziata la procedura commissariale anti corruzione il Mose era completato all'87 per cento. A distanza di cinque anni siamo forse arrivati al 93 per cento. Il Mose potrà difendere Venezia, ma prima bisogna completarlo". Lo afferma il deputato di Forza Italia Pierantonio Zanettin. "Le risorse necessarie per finire i lavori ci sono. A fronte di questo sostanziale blocco dell'opera, si ponga fine con effetto immediato alla procedura di commissariamento voluta da Anac, le cui ragioni sono certamente venute meno, e si nomini un commissario straordinario come avvenuto per il Ponte Morandi di Genova. Al ministro De Micheli -conclude l'esponente azzurro- ricordo che a Venezia manca anche il provveditore alle Opere pubbliche, competente per Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige. Anche la sua nomina aiuterebbe il completamento dell'opera”.