Ue: Pd, 'bene Gualtieri, 'Lega vuole Italia fuori da Europa'

#politica

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Bene il ministro Gualtieri: questo governo è nato per difendere gli interessi dell'Italia e degli italiani, al contrario della Lega e della destra, che, invece, hanno un unico obiettivo: uscire dall'Europa e isolare il nostro Paese". Lo dice in una nota Stefano Vaccari, della segreteria del Partito democratico. "Sul Mes il governo italiano ha dimostrato di pesare sul negoziato e sulle decisioni da adottare smascherando le bugie di chi, senza vergogna, continua a fare campagna elettorale sulla pelle dei cittadini e ad alimentare paure inesistenti". "Andiamo avanti e continuiamo a lavorare per approvare una manovra che abbassa le tasse, ha a cuore le famiglie, i lavoratori, punta all'ambiente e all'economia green, per tornare a crescere dopo la pericolosa stagnazione in cui Salvini e la Lega avevano trascinato il Paese”.