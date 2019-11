Ue: Meloni, 'aspettiamo Conte smentisca Gualtieri su Mes in aula'

#politica

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Sul Mes aspettiamo che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, venga in Aula. Ci aspettiamo che disconosca le parole del ministro dell'Economia che ha detto che è un trattato già sottoscritto e inemendabile: se l'Italia si impegna a versare 125 miliardi di euro in un fondo che serve a salvare le banche tedesche, al quale l'Italia non potrebbe accedere, lo decide il Parlamento italiano". Lo ha detto in una intervista al Tg2, che andrà in onda questa sera, il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. "In ogni caso Fratelli d'Italia, con i suoi gruppi parlamentari, sarà a Bruxelles il 9 dicembre per rivendicare che siamo una Nazione sovrana con un Parlamento che decide queste cose",ha concluso.