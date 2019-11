Ue: Conte, 'nostra casa comune, aprire fase costituente' (3)

#politica

(Adnkronos) - "Occorre quindi lavorare -sostiene ancora Conte- in direzione di una politica fiscale e di Bilancio comune, dotando l'Area euro di un ambizioso strumento di bilancio che possa anche andare oltre la competitività e la convergenza. Il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali, la realizzazione dell'Unione bancaria e la messa a punto di un sistema europeo di assicurazione dei depositi devono essere perseguiti con equilibrio e avvedutezza in modo da pervenire a un sistema bilanciato. Serve, dunque, un'economia che lavori per le persone e che punti all'equità sociale e alla prosperità". L'Europa deve lavorare con urgenza per una tutela equilibrata ed efficace della dignità della persona in ambito sociale. Tassi ancora troppo elevati di disoccupazione giovanile rallentano tuttavia le prospettive di sviluppo e mettono a rischio la prossima generazione di europei". "Credo sia utile -propone poi il premier- valutare la possibilità, per i Paesi membri dell'Eurozona, di scorporare dal calcolo del deficit pubblico gli investimenti verdi finanziati da 'green bonds'. Una 'regola verde' per favorire l'occupazione, ridurre le emissioni e trasformare radicalmente il nostro sistema produttivo".