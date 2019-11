Ue: Conte, 'nostra casa comune, aprire fase costituente' (2)

#politica

(Adnkronos) - "Entrando nello specifico del programma delineato dalla nuova Commissione nell'Agenda Strategica 2019-2024, è mia convinzione -spiega il premier- che meriti un concreto contributo da parte degli Stati Membri e del Parlamento europeo, a cominciare dagli obiettivi principali come l'impulso alla crescita, la protezione dei lavoratori, un budget dell'Eurozona dotato anche di funzione di stabilizzazione in uno scenario globale caratterizzato da spinte protezionistiche che hanno un impatto negativo sulla congiuntura economica europea". "Una governance europea e multilivello della migrazione e un'economia sostenibile e rispettosa dell'ambiente sono parimenti due obiettivi prioritari dell'agenda nazionale e comunitaria. Per costruire un'Europa più solidale, più inclusiva, più vicina ai suoi cittadini e attenta alla coesione territoriale, bisogna lavorare a un rafforzamento equilibrato dell'architettura economica europea". "E' essenziale sostenere la domanda interna e ridurre gli squilibri macroeconomici che ancora persistono. Il tema principale, quindi, e come orientare la crescita verso un percorso stabile, e trovare un equilibrio tra la riduzione e la condivisione dei rischi tra gli Stati Membri. Per perseguire efficacemente questi obiettivi e fondamentale sfruttare pienamente la flessibilità del Patto di Stabilità e Crescita, semplificarne le regole, evitare effetti pro-ciclici e sostenere gli investimenti a partire da quelli legati alla sostenibilitä ambientale e sociale".