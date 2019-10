Turismo: assessore Sicilia, 'Cassarà lascia vuoto incolmabile'

#cronaca

Palermo, 29 ott. (Adnkronos) - "La scomparsa di una figura storica come Giuseppe Cassarà lascia un vuoto difficilmente colmabile nel turismo siciliano e anche italiano". Così l'assessore regionale al Turismo Manlio Messina commentando la morte dell'imprenditore e presidente di Federturismo Sicindustria Giuseppe Cassarà. "Imprenditore lungimirante, con grande amore e passione per la Sicilia, Cassarà si è speso a tutti i livelli per offrire un contributo positivo a nome degli operatori del turismo per far sì che la nostra Isola potesse attrarre turisti da tutto il mondo e perché il turismo fosse un punto irrinunciabile dell'agenda politica - aggiunge - Di recente ho avuto modo di apprezzare anche il suo impegno, come presidente di Federturismo Sicindustria, per la definizione del protocollo d'intesa tra Sicindustria, Confcommercio Sicilia con Ctrip, il colosso web del turismo cinese".