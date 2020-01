Trovata morta in agriturismo, sul corpo segni di violenza

#cronaca

Milano, 5 gen. (Adnkronos) - Una donna è stata trovata morta in un agriturismo alle porte di Milano. Sul posto la polizia per eseguire i rilievi. Dalle prime informazioni, sul corpo dell'anziana, che sarebbe una dipendente della struttura che dispone di un'area sosta per i camper, ci sarebbero segni di violenza.