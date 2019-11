Trentino Alto Adige: Biancofiore, 'bene Kompatscher ma c'è vulcano dormiente'

#politica

Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Ha ragione il presidente Kompatscher a dire che i nazionalismi sono stati pericoloso e lo sono tutt'oggi per lo spirito dell'Ue. Ma non c'è peggior nazionalismo di quello delle piccole patrie al quale il nostro Alto Adige-Südtirol inneggia costantemente, o meglio alcuni esponenti politici che credono ancora come il giapponese sull'isola che la guerra non sia finita". Lo afferma Michaela Biancofiore, deputata di Fi e coordinatrice del partito in Trentino. "Con la costante propaganda del 'Südtirol über alles' peraltro a schiacciante guida esclusiva del gruppo tedesco, non si fa un favore al sogno europeo, a quello di De Gasperi e Gruber, ma -aggiunge- solo agli irredentisti alla Klotz. Così come con provocazioni come quelle del doppio passaporto ai soli tedeschi e ladini, come la cancellazione della dizione Alto Adige, la sostituzione di tutti i cartelli turistici ecc, nonostante gli sforzi di Kompatscher non ci fanno certo apparire come una piccola Europa, ma piuttosto come un piccolo vulcano dormiente nel cuore d'Europa, pronto a riattivarsi".