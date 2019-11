Trentino Alto Adige: Biancofiore, 'bene Kompatscher ma c'è vulcano dormiente' (2)

#politica

(Adnkronos) - "Essere presidente di tutti significa coinvolgere soprattutto la comunità più debole che oggi è quella italiana, dar vita a riforme coraggiose come la cancellazione dell'articolo 19 che ancora vieta le scuole miste, cioè cambiare testa e cultura per essere un unico vero popolo unito italiano-sudtirolese. Ció al fine di migliorare la qualità della vita e del sistema che anche nella nostra terra sta subendo battute d'arresto causa l'approdo di cittadini extracomunitari che non si integrano". "Mi auguro -conclude Biancofiore- che oggi il Presidente Mattarella non venga tirato per la giacca ai fini di strumentalizzarlo per le prossime comunali, ma che dica parole ferme sull'appartenenza dell'Alto Adige all'Italia, su un'autonomia che tutti riconoscono ma che per essere davvero un modello deve buttar giù il muro etnico e porre fine alla guerra fredda che va avanti dal 1946. Se Kompatscher riuscirà in questo obiettivo ambizioso, sarà ricordato come un sovrano illuminato".