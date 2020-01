Smog: peggiora Pm10 in area Milano, domani scattano misure anti-inquinamento

#cronaca

Milano, 2 gen. (Adnkronos) - Lo smog supera i limiti di legge per sei giorni consecutivi e domani in gran parte della Lombardia, compresa la provincia di Milano, scattano le misure di primo livello a contrasto all'inquinamento dell'aria. I divieti, tra cui le limitazioni al traffico per i veicoli fino a euro 4 diesel in città, riguarderanno Milano, Monza, Cremona, Pavia, Bergamo e Como, spiega la Regione Lombardia, che monitora la qualità dell'aria attraverso l'agenzia Arpa. L'utilizzo dei fuochi di artificio a Capodanno, insieme alle condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli all'accumulo degli inquinanti, come l'assenza di piogge e venti forti, ha portato a un peggioramento delle concentrazioni del Pm10.