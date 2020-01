Smog: De Rosa (M5S), 'Lombardia non all'altezza, domani vedo Costa'

#cronaca

Milano, 7 gen. (Adnkronos) - Domani il consigliere regionale della Lombardia in quota M5S, Massimo De Rosa, incontrerà il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa. "Sarò portavoce delle esigenze dei cittadini lombardi, i quali chiedono di poter tornare a respirare”, spiega, definendo la regione "non all'altezza" dell'emergenza. “Ora che il governo, grazie al M5S, ha posto l'inquinamento in Lombardia fra le priorità dell'agenda 2020, pretendiamo di conoscere le misure che Regione Lombardia vorrà introdurre. Quanto realizzato finora si è confermato ancora una volta insufficiente e non all'altezza. Cosa intende fare l'assessore Cattaneo? Altre deroghe? Altre misure spot?” domanda il consigliere. Secondo De Rosa, "occorrono fondi a sostegno della transizione fra la mobilità alimentata da combustibili fossili a quella sostenibile. Servono risorse adeguate per lo sviluppo del trasporto pubblico, l'attuale servizio offerto da Trenord è inaccettabile per i pendolari. Serve un piano mirato legato alla riqualificazione energetica degli edifici. Siamo consapevoli di come nessuno abbia la bacchetta magica con la quale risolvere i problemi all'istante. Pretendiamo però si cominci finalmente un percorso attraverso il quale tornare a respirare. Non Istituzioni che restano a guardare, mentre soffochiamo".