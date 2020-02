Smog: Aci Milano, 'ora blocco traffico non diventi moda'

#economia

Milano, 16 feb. (Adnkronos) - “La controproposta naturale che andrebbe presentata all'Amministrazione di Milano sarebbe quella di pensare a un rimborso forfettario, a tutti i possessori di un auto, per rimediare all'impedimento dell'utilizzo della stessa che qualche buontempone sta ipotizzando di applicare ‘a raffica' da qui ai prossimi mesi con il sostegno di chi governa la città”. E' quanto afferma Geronimo La Russa, presidente dell'Aci di Milano, per commentare le indiscrezioni di stampa secondo cui il Comune starebbe valutando di porre in essere una lunga serie di blocchi del traffico ‘full time' a Milano in vista di maratone, marce, passeggiate e altre iniziative che coinvolgerebbero la città nel 2020. "Serve un'azione a 360 gradi. Non si può demonizzare sempre e comunque l'auto e l'automobilista. Restiamo a disposizione delle istituzioni, partendo da Comune e Regione, per tracciare insieme un nuovo percorso che non si limiti a provvedimenti spot ma ad azioni mirate e concrete nel medio e lungo periodo".