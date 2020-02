Sicilia: sindacati, 'bene decisione Consulta, ma stato di agitazione continua'

#economia, sindacato

Palermo, 20 feb. (Adnkronos) - "Finalmente una buona notizia per i catalogatori della Regione siciliana. Dopo anni di attesa, una sentenza della Corte Costituzionale dà loro ragione e li autorizza adesso a sperare in una positiva e celere soluzione per la loro vertenza". Così i segretari generali regionali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, Gaetano Agliozzo, Paolo Montera ed Enzo Tango commentano la decisione della Consulta. Assunti con contratto a tempo indeterminato alla Sas-Servizi ausiliari Sicilia, secondo la legge 24 del 2007, i catalogatori avrebbero dovuto essere immessi in ruolo presso il Dipartimento regionale per i Beni culturali. Si tratta, sottolineano dai sindacati, "di lavoratori che hanno già svolto le procedure concorsuali necessarie per l'immisione nella pubblica amministrazione già nel lontano 2002". "Ovviamente - concludono Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl Sicilia - lo stato di agitazione che ha interessato il settore in queste settimane proseguirà fino a quando non si saprà con certezza quale sarà il percorso che la Regione intende seguire per far transitare questo personale impiegato nei Beni culturali e fondamentale per il buon andamento degli uffici nei ranghi della pubblica amministrazione regionale".