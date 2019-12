Sicilia: Musumeci, 'voto segreto una vergogna da cancellare' (2)

#politica

(Adnkronos) - “Il voto segreto all'Ars rischia di favorire il malaffare, soprattutto quando viene utilizzato in materie delicate come le opposizioni hanno fatto affossando la riforma dei rifiuti. La battaglia di DiventeràBellissima per abolirlo nei casi riguardanti riforme e leggi di spesa non si arresterà, andremo avanti fino in fondo”. Lo ha detto Alessandro Aricò, rivelando: “Nella scorsa seduta della Commissione regolamento dell'Ars, convocata proprio per mettere ai voti l'abolizione del voto segreto, erano presenti soltanto due dei dieci componenti, ed una era la nostra collega Giusy Savarino. Ma noi non ci arrendiamo, e abbiamo chiesto l'urgente convocazione di un'altra seduta sullo stesso tema”.