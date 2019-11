Sicilia: Musumeci, 'Urega passati da 90 mln nel 2017 a 240mln nel 2019'

#politica

Palermo, 18 nov. (Adnkronos) - "Per gli Urega, cioè gli uffici regionali che si occupano di gare pubbliche, in Sicilia siamo passati da 80/90 milioni del 2017 a 240milioni di euro nel 2019. Tutto quello che è possibile fare lo stiamo facendo". Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci parlando con i giornalisti a margine di un incontro, a Palazzo d'Orleans, sulle isole minori. "La Regione di tutto soffre tranne che di risorse finanziarie - ha aggiunto - Una cosa è il fondo per investimenti, che è abbastanza copioso, altra cosa è il fondo per la spesa corrente sul quale gravano i 15miliardi che abbiamo trovato fra debiti e disavanzi. Per quanto riguarda i fondi per investimento, abbiamo trovato le risorse ma non abbiamo trovato neanche un progetto nel cassetto ed è lì che si perde tempo. Ma stiamo accelerando".