Sicilia: Marano (M5S), 'anticipare utilizzo forestali per prevenzione incendi'

#politica

Palermo, 18 feb. (Adnkronos) - Anticipare l'utilizzo degli operai forestali per realizzare attività antincendio e contro il dissesto idrogeologico. E' la richiesta avanzata dalla deputata del M5S all'Ars Jose Marano in un'interrogazione all'assessore regionale all'Agricoltura. "Ho chiesto al governo regionale di dare seguito alle promesse fatte sull'utilizzo degli operai della forestale che sono 22mila, di cui la maggior parte precari con contratti che prevedono il loro impiego per 151 giornate l'anno, a 101 giornate e a 78 giornate annue" ha detto. "È inconcepibile - aggiunge - che i lavoratori vengano chiamati ad agire per l'antincendio a giugno quando già le temperature sono altissime. Occorre iniziare molto prima, come ad esempio ad aprile, per poter predisporre gli interventi di messa in sicurezza necessaria. Ciò non comporterebbe ulteriori costi per la Regione, in quanto i fondi necessari al pagamento degli stipendi sono già previsti e consentirebbe di evitare numerosi possibili incendi e danni ambientali".