Sicilia: isola prima in Italia per copertura banda ultra larga

#cronaca

Palermo, 30 ott. (Adnkronos) - La Sicilia è la prima regione a livello nazionale per copertura di banda ultra larga. A fornire una fotografia del livello di maturità digitale delle regioni europee è l'I-Com Broadband Index (IBI) che nell'ultimo aggiornamento posiziona l'isola al primo posto, tra le regioni italiane, con una copertura del 90% del territorio che pone la performance dell'Agenda digitale siciliana in testa alla classifica regionale. L'IBI piazza l'Italia al 15mo posto in Europa per il livello di sviluppo delle sue infrastrutture di rete. "La migliore performance - sottolinea l'I-Com - è quella della Sicilia, regione in cui è più sviluppata la banda ultra larga, con una copertura delle unità immobiliari che sfiora il 90%. Dall'analisi dei dati forniti dai principali operatori (aggiornati al 30 giugno 2019), l'isola si conferma per il secondo anno in testa alla classifica nazionale, seguita da Puglia e Lazio".