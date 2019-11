Sicilia: ex stazione Fs diventa museo Battaglia di Himera, stanziati 150mila euro (2)

#cronaca

(Adnkronos) - L'antica colonia greca di Himera sorgeva sulla costa tirrenica della Sicilia, tra il fiume Torto e l'Himera settentrionale, in provincia di Palermo. La polis era costituita dalla 'città bassa', sita sulla vasta pianura costiera, e dalla 'città alta' sulla collina retrostante. Gli ultimi scavi archeologici hanno messo in luce quello che rimane di Himera della città bassa, delle fortificazioni e del luogo della battaglia. Grazie agli studi condotti dagli archeologi siciliani, si ha la certezza che l'accampamento cartaginese doveva occupare il territorio costiero, lungo la riva orientale del fiume Torto, arrivando fino alle colline di fronte alle mura della città. Gli scavi hanno messo in evidenza il campo di battaglia con la scoperta di innumerevoli resti scheletrici di uomini e cavalli dei due eserciti. Il museo della Battaglia di Himera avrà una duplice valenza: sarà il luogo dove verranno presentati al pubblico gli straordinari reperti recuperati nello scavo archeologico e darà, inoltre, un senso ai luoghi teatro dello scontro. Sarà un museo tematico che per i visitatori rappresenta il valore aggiunto per la conoscenza del territorio e della storia che lo ha attraversato. Una musealizzazione moderna, con l'utilizzo di tecnologie e esperienze di realtà virtuale e immersiva, che consentirà di comunicare una storia antica che ha profondamente cambiato la nostra storia moderna. Dopo quello di Favignana sul sanguinoso scontro delle Egadi e quello di Catania sullo sbarco dell'estate del ‘43, la struttura di Buonfornello sarà il secondo museo dedicato a una battaglia, che il visitatore potrà rivivere in una realtà virtuale grazie all'utilizzo delle tecnologie più avanzate.