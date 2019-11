Sicilia: caro voli, Codacons 'siciliani sequestrati, servono tariffe calmierate'

#cronaca

Palermo, 8 nov. (Adnkronos) - Il Codacons si schiera a sostegno della tariffa sociale contro il 'caro voli' da e per la Sicilia annunciata oggi dal vice ministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri. "Proprio ieri la nostra associazione ha presentato un esposto alle procure di Palermo e Catania denunciando i prezzi stellari dei voli che partono dalla Sicilia – spiega il segretario nazionale Francesco Tanasi – Le tariffe eccessive, che spesso superano 500 euro a biglietto in concomitanza con le principali festività, rappresentano una violenza nei confronti dei cittadini siciliani letteralmente imprigionati nella Regione considerato che il trasporto aereo è l'unico mezzo di collegamento di cui può servirsi un siciliano in assenza di tutte le altre infrastrutture". Per l'isola, conclude Tanasi, "devono essere imposte tariffe calmierate che garantiscano ai cittadini la libertà di circolazione prevista dalla nostra Costituzione ed evitino quello che appare a tutti gli effetti un sequestro di persona a danno di chi risiede in Sicilia".