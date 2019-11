Sicilia: Cappuccio (Cisl), 'lavoro in stallo, serve patto con Regione e governo nazionale' (2)

#economia, sindacato

(Adnkronos) - Per il segretario della Cisl Sicilia bisogna trovare "insieme" la strada per offrire "condizioni di sviluppo che possono essere incentivare percorsi di crescita, offrire sgravi fiscali su alcune materie importanti, mettere in luce gli elementi di crescita e rilanciare anche temi come le infrastrutture, rispetto alle quali è vero che si sta facendo qualche cosa ma è ancora poca cosa rispetto a quello di cui c'è bisogno". E ancora la formazione, la scuola, l'università. "Senza dimenticare - conclude - i temi legati al welfare".