Sicilia: 150mila emigrati in una generazione, M5S presenta ddl contro spopolamento

#politica

Palermo, 13 feb. (Adnkronos) - Quasi 150mila siciliani hanno lasciato l'isola negli ultimi 70 anni. "Nell'arco di una generazione è come se fossero scomparse tre città come Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Un fenomeno di impoverimento sociale ed economico che va contrastato". A commentare i dati, del Servizio statistica e analisi economica della Regione siciliana, è il deputato del M5S all'Ars Giovanni Di Caro che ha presentato un disegno di legge contro lo spopolamento dell'Isola e per sostenere gli emigrati siciliani. Il testo sarà esaminato dalla commissione Cultura, Formazione e Lavoro dell'Ars. "Bisogna incoraggiare i siciliani a rientrare - sostiene - e il ddl prevede varie iniziative come corsi di formazione e riqualificazione professionale, agevolazioni (contributi sugli interessi dei mutui) per costruire e ristrutturare alloggi, contributi per la creazione di attività produttive, assegni di studio per i figli degli emigrati, riscatti pensionistici, iniziative culturali e sociali, soggiorni in Sicilia per emigrati anziani e vacanze culturali per i giovani figli di emigrati, indagini sul fenomeno migratorio, attività promozionali nei settori produttivi all'estero, contributi sulle spese di viaggio, contributi per la traslazione in Sicilia delle spoglie degli emigrati".