Shoah: Catania, scritte antisemite a Trecastagni

#cronaca

Palermo, 27 gen. (Adnkronos) - Scritte antisemite, inneggianti all'odio razziale, sono apparse oggi, nella 'Giornata della Memoria', a Trecastagni, in provincia di Catania. "Le scritte antisemite trovate oggi a Trecastagni sono un atto di inqualificabile e inaccettabile ignominia - afferma la senatrice del M5S Tiziana Drago - Tutta la comunità, ne sono certa, respinge al mittente queste abominevoli scritte contro il popolo ebraico, realizzate proprio in occasione di una ricorrenza così importante come il 'Giorno della Memoria'. Un atto indecente che richiama uno dei periodi più atroci della storia. Auspichiamo che vengano al più presto cancellate e che gli inquirenti possano individuare gli autori di simili nefandezze".