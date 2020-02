Scuola: Durigon, 'legge quadro su appalti pulizie'

#economia

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Serve una legge quadro" per risolvere la questione dell'internalizzazione dei servizi di pulizie nelle scuole. Questa norma "ha creato dei disagi e ci sono oltre 3 mila persone attualmente occupate che saranno esclusi dal processo di internalizzazione" legato alla vicenda degli appalti dei servizi di pulizia nelle scuole italiane. Ad affermarlo all'Adnkronos è il deputato della Lega Claudio Durigon. "Credo che serva necessariamente una legge quadro per gli appalti legati ai servizi nelle scuole e che stabilizzi quelli che devono essere stabilizzati e dobbiamo dare un respiro più globale al tema", sottolinea Durigon. "A volte internalizzare non risolve la situazione", aggiunge.