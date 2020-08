Regionali: Tateo (Lega), 'dl parità genere bocciatura per Emiliano'

#politica

Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Il decreto-legge che impone alla Puglia l'adozione della doppia preferenza è l'ennesima dimostrazione dell'incompetenza di Michele Emiliano, che per 5 anni ha governato la Regione con azioni confuse e una malagestione di cui anche questo intervento del governo è una viva testimonianza". Lo afferma Anna Rita Tateo, deputata pugliese della Lega. "Il governo -aggiunge- ha scelto di intervenire in maniera secondo noi impropria e, invitando Michele Emiliano alla riunione del Consiglio dei ministri, ha concesso una passerella politica ingiustificata alle porte della campagna elettorale che potrebbe favorire un candidato governatore che casualmente è di sinistra, come la maggioranza al governo del Paese".