Regionali: Paita, 'stupisce silenzio in Liguria su vicenda Rizzone'

#politica

Roma, 14 ago. (Adnkronos) - "Fa un certo effetto l'assordante silenzio osservato in Liguria rispetto alla scoperta che tra i parlamentari che hanno avuto il coraggio di chiedere il bonus dell'Inps ci sia Mario Rizzone, deputato 5 Stelle. Anche perché Rizzone ha avuto un ruolo chiave per l'accordo Pd e 5 Stelle ed era presente, insieme a Pirondini, alla riunione che ha scelto il candidato Sansa". Lo afferma Raffaella Paita, deputata di Italia viva. "In questo silenzio assordante -aggiunge- troviamo la triste conferma della grave incoerenza del moralismo populista. Una incoerenza che ne mette a nudo la pura strumentalità. Altrimenti perché scagliarsi con la bava alla bocca quando a essere accusati sono gli altri e perdere il dono della parola quando nell'occhio del ciclone finisce qualcuno che ha a che fare con la loro alleanza?"