Regionali: Orlando, 'forze maggioranza non possono essere in competizione tra loro'

#politica

Roma, 4 lug. (Adnkronos) - Per le alleanze in vista delle prossime Regionali, a partire dalla Liguria, "credo che il risultato sarà equilibrato. E comunque entrare in campagna elettorale mentre il governo è chiamato ad affrontare grandi difficoltà, con le forze politiche che lo sostengono in competizione tra loro, non è il migliore degli scenari. Conte ha dato una scossa salutare e per noi, fino all'ultimo momento utile, la porta per l'allargamento delle coalizioni è sempre aperta". Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, intervistato dal 'Corriere della Sera'.