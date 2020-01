Regionali: Gallo (M5S), 'non possiamo cambiare territori da soli'

#politica

Roma, 25 gen. (Adnkronos) - “Ora le più imminenti sfide sono i governi del territorio. In dieci anni abbiamo generato una forza propulsiva in tutto il Paese che ci ha portato al governo dell'Italia; ora dobbiamo costruire e produrre il cambiamento anche sui territori. Per fare questo bisogna mobilitare un popolo per cambiare i governi delle Regioni. Dopo dieci anni possiamo dire con certezza che non possiamo realizzare questa impresa epocale da soli, così come abbiamo avuto la certezza di non poter governare da soli". Lo scrive sul Blog delle stelle Luigi Gallo, deputato M5S e presidente della commissione Cultura della Camera. "Ancora una volta -aggiunge- siamo solo noi del M5S che possiamo cambiare la cultura politica sui territori, come stiamo facendo e abbiamo fatto al governo del Paese. Ci sono nuove sfide da raccogliere: è ora di riprendere l'elmetto che avevamo messo nell'armadio".